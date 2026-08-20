Financial Times” gazetesinde yer alan bir makalede İran’ın saldırılarını Orta Doğu ülkelerinin dışına çıkararak Güney Kıbrıs ve Bulgaristan gibi ülkelere yayabileceğinin iddia edildiği, Rum hükümet kaynaklarının bu konuda “diplomasi” vurgusu yaptıkları bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Financial Times” gazetesinde yer alan bir makalede, İran’ın saldırılarını, Güney Kıbrıs ve Bulgaristan gibi Güney Avrupa ülkelerine yayma ihtimalinden söz edildiğini yazdılar.

Söz konusu makalede Bulgaristan’ın ABD’nin askeri üs kurmasına izin verdiği, Güney Kıbrıs’ta ise İngiliz üslerinin bulunduğu belirtilerek İran’ın bu hedeflere saldırabileceği iddiasına yer verildi.

Fileleftheros gazetesi ise, Rum hükümet kaynaklarının, Güney Kıbrıs’ın diplomasiye odaklandığı ve bir istikrar merkezi olduğu görüşünü dile getirdiklerini belirtti.

Söz konusu makalede yer alan iddiaları değerlendiren Rum hükümet kaynağı, Güney Kıbrıs’ın kimseyi tehdit etmediğini savunarak, İran’la açık diplomasi kanalına sahip olduklarını ve bu kanallar yoluyla gerçek durumu karşı tarafa iletmekte olduklarını vurguladı.

Söz konusu kaynak ayrıca, Rum hükümeti olarak önleyici tedbirler aldıklarını, bu tedbirler çerçevesinde 4 Yunan F16’sı ile “Nikiforos Fokas” fırkateyninin adada bulunduğunu ifade etti.