Hamitköy'de Neşe Sokak'ta saat 20.00 sıralarında bir apartmanın üçüncü katındaki dairesi içerisinde, muhtemelen priz çoğaltıcısı üzerinde takılı bulunan fişlerin yüklenerek ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yangın sonucunda, yatak ve şiltesi, muhtelif mobilya ile beyaz eşyalar, sürme pvc balkon kapısı ve camları yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı ise dairenin tüm duvarları islendi.

Ayrıca yangın sırasında dumandan etkilenen konu ikametgahta sakin erkek bir şahıs ise, kontrol maksatlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor.