Fly Kıbrıs Hava Yolları (Fly KHY), Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasında bir ilke imza attı…

Fly KHY tarafından yapılan açıklamada, Airbus A330-343 ile ilk büyük gövdeli uçak operasyonunun gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ercan Havalimanı’nda bir ilk! Yeni evimiz Ercan Havalimanı’ndan Airbus A330-343 ile ilk büyük gövdeli uçak operasyonunu yaptığımız için Fly Kıbrıs Hava Yolları olarak gururluyuz! Bizi tercih eden tüm yolcularımıza sonsuz teşekkürlerimizle…”