FLY Kıbrıs Hava Yolları’nın bugünden itibaren Bodrum seferleri başladı. .

İki gözde turizm destinasyonuna direkt ve tarifeli gerçekleşecek uçuşlar, sezon boyunca Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak.

Daha önce Ordu-Giresun uçuşlarını Ordu’da bir lansmanla tanıtan FLY Kıbrıs, Bodrum uçuşlarını bugün düzenlenen lansman ile tanıtıyor.

FLY Kıbrıs’ın ilk Bodrum uçuşuna Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, FLY Kıbrıs kurucu ortakları Rauf Denktaş, Nusret Polat, Mehmet Yücel, turizmciler ve gazetecilerden oluşan kalabalık bir heyet de katıldı.

İlk uçuşun ardından Bodrum Doria Otel’de düzenlenen lansmanda KKTC heyeti; Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras turizmciler ve basın mensuplarıyla bir araya geliyor.