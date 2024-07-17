Polisten yapılan açıklama şöyle:

"17.07.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne’de Türkoğlu Sokak'ta bulunan bir apartman dairesi içerisinde, muhtemelen yatak üzerinde açık durumda unutulan fön makinesinin ısınıp yatağın çarşafını tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu fön makinesi, çift kişilik yatak ve şiltesi, muhtelif mobilyalar, PVC pencere ve kapı, 2 adet korniş ve perdeleri, 1 adet led televizyon, klima iç ünitesi, 2 adet bavul ve içerisindeki kıyafetler ile muhtelif ev eşyaları yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise, odaların tavan sıvaları dökülmüş ve evin tüm duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir."