Fileleftheros gazetesi, söz konusu tatbikatla iki ülke arasındaki arama-kurtarma alanındaki iş birliğinin güçlendirildiğini yazdı.

Tatbikata, helikopter taşıyan bir Fransız savaş gemisinin yanı sıra Rum Yönetimi’ne ait hava ve deniz araçları ile “MEDEVAC” isimli özel ambulans hizmetleri ekibinin katıldığı belirtildi.

Güney Kıbrıs’taki Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin açıklamasına dayandırılan haberde, tatbikatın amacının Fransız Silahlı Kuvvetleri ile arama-kurtarma konularındaki mevcut iş birliğini daha da geliştirmek ve ekipleri arama-kurtarma olaylarının yönetilmesine ilişkin operasyonel prosedürler konusunda eğitmek olduğu kaydedildi.

Tatbikatın, arama-kurtarma alanında iki ülke arasında mevcut “mükemmel iş birliğinin” devamı niteliğinde olduğu da vurgulandı.