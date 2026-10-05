Fransa'da yüzlerce okul, öğrencilerin binaları bloke etmeyi sürdürmesi ve hükümetin son yılların en büyük gençlik protesto hareketlerinden birini kontrol altına almaya çalışması nedeniyle pazartesi günü tamamen veya kısmen kapalı kaldı.

Ülkenin kuzeyindeki Lens kentinde düzenlenen protestolar sırasında 15 yaşındaki bir öğrenci elinden ağır şekilde yaralandı. Yerel vali François-Xavier Lauch, öğrencinin elinin koptuğunu açıkladı.

Yerel La Voix du Nord gazetesi, öğrencinin yerde bulunan bir polis gaz bombasını eline aldıktan sonra cihazın infilak etmesi sonucu elini kaybettiğini bildirdi. Lauch, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Protestolar, öğrencilerin Fransa'daki bakımsız ve personel yetersizliği bulunan okullara yönelik tepkileri üzerine başladı.

Üniversite öğrencileri de katıldı

CGT sendikasının lideri Sophie Binet, hükümetin öğrencilerin taleplerini ele almakta geç kaldığını söyledi. Binet, yerine yeni öğretmen atanmayan öğretmenlerin sayısının son 10 yılda iki katına çıktığını ve sınıf mevcutlarının rekor seviyeye ulaştığını belirtti.

"Böylesine büyük bir öfkenin ortasında, göstermelik birkaç önlem talepleri karşılamaya yetmeyecek" diyen Binet, hükümete bütçe kesintilerinin yanı sıra öğretmen kadrolarındaki azaltmaları da durdurma çağrısında bulundu.

Öte yandan üniversite öğrencileri de pazartesi günü lise öğrencilerinin protestolarına destek vermeyi sürdürdü.

Fransa genelinde 40'a kadar üniversite binasının protestocular tarafından bloke edildiği bildirildi.

Yükseköğretim Bakanı Philippe Baptiste, Fransız radyosuna yaptığı açıklamada, öğrenci ve lise öğrencilerinin protestolarının salı günü düzenlenecek ülke çapındaki gösterilerle birlikte daha da büyüyebileceğini söyledi.

Eğitim Bakanı ise ülkedeki toplam 3 bin 700 lisenin 400 ila 500'ünün pazartesi günü tamamen veya kısmen kapalı kalmasının beklendiğini açıkladı.

'5 temel talep ele alınacak' duyurusu

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, protestoları yatıştırmak amacıyla öğrencilerin şikayetlerinin "meşru" olduğunu belirterek hükümetin onları dinlemesi gerektiğini söyledi.

Lecornu, bakanlara öğrencilerin 5 temel talebini ele alma talimatı verdi.

Bu talepler arasında, göreve gelmeyen öğretmenlerin yerine başka öğretmenlerin görevlendirilmesi bulunuyor. Bazı bölgelerde öğrencilerin öğretmen eksikliği nedeniyle, önemli sınavlara hazırlandıkları yıllarda dahi aylarca ders göremediği belirtiliyor.

Lecornu ayrıca Avrupa'nın en uzunları arasında yer alan Fransa'daki okul günlerinin uzunluğunun gözden geçirilmesini istedi.