Yerel basındaki haberlere göre, Var vilayetinde dün yeniden alevlenen yangına 1500 itfaiyeci, 10 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopterle havadan ve karadan müdahale edildi.

Kısa sürede 1000 hektardan fazla alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangın nedeniyle vilayette 2 bin 500 kişi tahliye edildi.

Var vilayetinde temmuz ayındaki yangınlarda bugüne kadar 5 bin 600 hektardan fazla alan yandı.

Bu yıl 42 bin hektardan fazla alanın kül olduğu ülkenin en büyük yangınlarından biri olan Gironde yangını ise hala söndürülemedi. Yangın nedeniyle tahliye edilen 220 bin kişinin yaklaşık 200 bini de evlerine geri döndü.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde bu yıl 14 bin 320 yangın çıktığını ve bu yangınlarda 119 bin hektar alanın yandığını bildirdi.

Ayrıca Bakan Nunez, Gironde yangınının kontrol altına alındığını ve yangının yeni alanlara yayılmadığını söyledi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, bugün ülke genelinde çoğunluğu güney ve güneydoğudaki 20 vilayette yüksek sıcaklıklar nedeniyle turuncu alarm verildiğini duyurdu.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa’da, bugüne kadar 119 bin hektar alan alevlere teslim oldu.