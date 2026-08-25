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Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France özellikle ülkenin güney kesimlerinde etkili olması beklenen şiddetli rüzgarlara karşı uyarmıştı.

Fransa’nın güneyindeki Korsika Adası’nda da yıldırım düşmesi sonucu Ajaccio kenti yakınlarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 200 kişi tahliye edildi.

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Öte yandan vilayet genelinde yaklaşık 2 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Aude Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kasırganın vilayete bağlı Pomas kasabasını vurduğu ve kasabada yaklaşık 300 evde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

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