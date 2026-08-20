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Yangın söndürme faaliyetleri sırasında bacakları ve eli yanan bir itfaiyeci, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, gece Prevencheres'e doğru ilerleyen yangın, yerel saatle 11.00 sularında kontrol altına alındı.

Şu ana kadar 250 hektarlık alanın küle döndüğü yangının çıkış sebebine dair bilgi paylaşılmadı.

Bölgeye yaklaşık 250 itfaiyeci ve 11 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Lozere Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün öğle saatlerinde Lozere vilayetine bağlı Bastide-Puylaurent köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

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