Avrupa Birliği'nin (AB) Dünya gözlem programı Copernicus tarafından yayımlanan verilere göre, şiddetli kuraklık bu yaz Fransa'nın geniş kesimlerini etkisi altına aldı.

Temmuz ayı ortası itibarıyla ülkenin yüzde 85'lik bölümü için kuraklık uyarısı yapılıyor. Bu oran 2025 yılının aynı döneminde yüzde 65 seviyesinde iken 2024 yazında yüzde 2'nin altındaydı.

Copernicus'un Sentinel-3 uydusundan elde edilen görüntüler de ülkedeki kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Fransa'nın 11 Ağustos 2024, 12 Ağustos 2025 ve 8 Ağustos 2026 tarihlerinde çekilen uydu görüntülerinin karşılaştırılmasında, ülke genelindeki bitki örtüsünün değişimi dikkati çekti.

Fransa’nın 2024'te çekilen görüntüsünde ülkenin büyük bölümünde yeşil tonlar hakim olurken 2025'te özellikle ülkenin batısı ve Paris Havzası'nda açık kahverengi alanların genişlediği görüldü.

8 Ağustos 2026 tarihli son görüntüde ise Atlantik kıyılarından ülkenin kuzeyine kadar geniş bir alanda bej ve toprak tonları hakim oldu.

Yeşil alanların sınırlı kalması ve çoraklık dikkati çekti.