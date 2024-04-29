Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’nin değişilmez oyuncularından biri oldu. Milli futbolcuyu Avrupa’nın beş büyük liginden bazı takımların takip ettiği öğrenildi.

2018-2019 sezonunun başında transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, yıllar içinde taraftarın sevgilisi oldu. 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin beğeni toplayan oyun tarzının başrollerinden biri haline geldi.

Ferdi Kadıoğlu ayrıca bu sezon ön plana çıkan bazı istatistiklere imza attı. Ligde oynadığı 33 maçta 1 gol kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, yüzde 85 pas isabet oranı yakaladı ve maç başına 6,7 kez kaybedilen topu kazandı.

Milli futbolcu, her karşılaşmada 1,6 başarılı dripling yaparak Dusan Tadic ile birlikte sol kanadın daha işlevsel çalışmasını sağladı.

Saha içindeki azmi ve gücüyle dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu, maç başına 6 kez ikili mücadelelerde galip geldi. Ferdi Kadıoğlu’nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında sona erecek.