27-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yalçın Park’ta gerçekleştirilecek turnuvada; U10, U12, U14, U16, U18, Büyükler ve Masterler kategorilerinde mücadele edilecek. Tüm kategorilerde kadın ve erkek takımlarının kayıtları ayrı ayrı alınacak.

Turnuvada dereceye giren takımları para ödülleri bekliyor. Birinci takıma 20 bin TL, ikinci takıma ise 16 bin TL ödül verilecek.

Dört gün boyunca basketbol heyecanının yaşanacağı Yalçın Park’ta her akşam DJ performansları da festival atmosferine eşlik edecek. 29 Ağustos’ta düzenlenecek Hip Hop Gecesi kapsamında dans gösterileriyle sokak kültürünün enerjisi sahaya taşınacak.

GABFEST 2026 yalnızca basketbol tutkunlarına değil, ailelere ve çocuklara da hitap edecek. Festival alanında çeşitli lezzet ve satış stantları kurulurken, çocuklar için ücretsiz şişme oyun grupları da yer alacak.

Turnuvaya katılmak isteyen takımlar, duyuru görselindeki QR kodu okutarak veya kayıt formu üzerinden başvuru yapabilecek.

Kayıt ve başvuru:

https://forms.gle/zRWnbpUQNDh475y66

Bilgi:

0533 861 83 40

0548 827 99 09

27-30 Ağustos 2026 | Yalçın Park | 18.00

GABFEST 2026 – Adanın Kalbi Burada Atıyor.