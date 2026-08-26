Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, GABFEST 2026 kapsamında düzenlenecek 3x3 Sokak Basketbolu organizasyonu öncesinde Yalçın Park’taki hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu iş birliğinde ve İr-Mar sponsorluğunda gerçekleştirilecek organizasyonda 77 takımın mücadele edeceğini belirterek, bu yıl rekor katılıma ulaşıldığını vurguladı.

Organizasyonun 27–30 Ağustos tarihleri arasında dört gün boyunca Yalçın Park’ta gerçekleştirileceğini kaydeden Amcaoğlu, basketbolun yanı sıra müzik ve festival coşkusunun da bir arada yaşanacağını ifade etti.

Amcaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“GABFEST 2026 kapsamında, rekor katılımla gerçekleştireceğimiz 3x3 Sokak Basketbolu için Yalçın Park’ta hazırlıklarımızı tamamladık.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu iş birliğinde ve İr-Mar sponsorluğunda, 77 takımın mücadele edeceği organizasyonumuz 27–30 Ağustos tarihleri arasında dört gün boyunca basketbol, müzik ve festival coşkusunu bir araya getirecek.

Yarın saat 18.00’de başlıyoruz.

77 takım, dört gün, yüzlerce sporcu, rekor katılım ve büyük basketbol heyecanı! Tüm basketbolseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya bekliyoruz; şimdi sıra sahada!”