Bunlar da ilginizi çekebilir

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo kafilede yer almadı. Öte yandan Günay Güvenç ise listeye alınmadı.

Sporting, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Devler Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, Barcelona'yı konuk edecek. Sporting ise Lens'e konuk olacak.

Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, Torreira'nın golüyle öne geçti. Ancak Sporting, Catamo, Suarez ve Zalazar'ın golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray yeni sezonu deplasmanda açıyor. Sarı kırmızılılar, Portekiz ekibi Sporting'in konuğu oldu.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.