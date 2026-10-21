Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanla Lille deplasmanında tanıştı: 4-2.

İlk 2 maçını kaybettikten sonra kendisi gibi puanı olmayan Lille karşısına çıkan sarı-kırmızlılar gol düellosuna dönen maçı ikinci yarıda lehine çevirdi ve ilk 3 puanını aldı.

Bu galibiyetle 2 milyon 100 bin Euro'luk UEFA primine de hak kazanan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un "Bu deplasmandan alacağımız puan ya da puanlar geleceğimizi belirleyecek" dediği Lille'den istediğini fazlasıyla aldı.

Lille ise 3'te 0 çekerek puan hasretini ilerleyen maçlara bıraktı.

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta RAMS Park'ta 3 Kasım'da 7 puanlı Stuttgart'ı ağırlayacak. Lille ise aynı gün Bodo/Glimt deplasmanına çıkacak.

Galatasaray'ı zafere götüren goller Yunus Akgün (Dk. 2), Batrakov (Dk. 44), Berke Özer (Dk. 52 - kk) ve Osimhen'den (Dk. 61) geldi. Lille'in golleri ise Diaoune'den (Dk. 7 ve 39).