Sarı kırmızılılar 16.dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 36. dakikada Yunus Akgün, 45+9'da Osimhen (Penaltı) ve 53. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Sivasspor'un gollerini ise 25. dakikada Garry Rodrigues ve uzatma bölümünde Turaç Böke kaydetti.
Galatasaray'da Metehan Balcı 16. dakikada kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş'a kaybettiği haftada kazanan Galatasaray puanını 38'e çıkarıp liderliğini sürdürdü.
Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Sivasspor ise 18 puanda kaldı.