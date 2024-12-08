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Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Sivasspor ise 18 puanda kaldı.

Sivasspor'un gollerini ise 25. dakikada Garry Rodrigues ve uzatma bölümünde Turaç Böke kaydetti.

Galatasaray 'a galibiyeti getiren goller 36. dakikada Yunus Akgün, 45+9'da Osimhen (Penaltı) ve 53. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Sarı kırmızılılar 16.dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı karşılaşmayı 3-2 kazandı.

''Şampiyonluk için savaşacağız''

''Şampiyonluk için savaşacağız''

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