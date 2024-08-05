Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
GALATASARAY’IN RAKİBİ YOUNG BOYS
Süper Lig’de şampiyon olarak turnuvaya play-off etabından başlayan Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşti.
Temsilcimiz ilk maçı İsviçre deplasmanında oynayacak.
Organizasyonda play-off ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanş maçları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Temsilcimiz Fenerbahçe’nin de play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.
Sarı-lacivertliler Lille’i elemesi halinde Slavia Prag – US Saint Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Organizasyonda play-off llk maçları, 20-21 Ağustos, rövanş maçları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Temsilcimiz play-off turuna kalması halinde ilk maçı evinde oynayacak.
PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:
Young Boys (İsviçre)-Galatasaray
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgarisran)
Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)
Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya)
Fenerbahçe/Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya)/Union Saint-Gilloise (Belçika)
Dinamo Kiev (Ukrayna)/Rangers (İskoçya)-Salzburg (Avusturya)/Twente (Hollanda)