Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

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GALATASARAY’IN RAKİBİ YOUNG BOYS

Süper Lig’de şampiyon olarak turnuvaya play-off etabından başlayan Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşti.

Temsilcimiz ilk maçı İsviçre deplasmanında oynayacak.

Organizasyonda play-off ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanş maçları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Temsilcimiz Fenerbahçe’nin de play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Sarı-lacivertliler Lille’i elemesi halinde Slavia Prag – US Saint Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Organizasyonda play-off llk maçları, 20-21 Ağustos, rövanş maçları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Temsilcimiz play-off turuna kalması halinde ilk maçı evinde oynayacak.

PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:

Young Boys (İsviçre)-Galatasaray

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgarisran)

Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Malmö (İsveç)/PAOK (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)/FCSB (Romanya)

Fenerbahçe/Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya)/Union Saint-Gilloise (Belçika)

Dinamo Kiev (Ukrayna)/Rangers (İskoçya)-Salzburg (Avusturya)/Twente (Hollanda)