Bunlar da ilginizi çekebilir

İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.

Galatasaray, Erzurum'da şov yaptı

İki takımın maç takvimi şöyle:

Sarı-lacivertliler ise 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.