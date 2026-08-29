Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler ise 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırlayacak.
İki takımın maç takvimi şöyle:
Galatasaray
9 Eylül Çarşamba: Sporting-Galatasaray
13 Ekim Salı: Galatasaray-Barcelona
21 Ekim Çarşamba: Lille-Galatasaray
3 Kasım Salı: Galatasaray-Stuttgart
24 Kasım Salı: Galatasaray-Aston Villa
8 Aralık Salı: AEK-Galatasaray
19 Ocak Salı: Galatasaray-Feyenoord
27 Ocak Çarşamba: PSG-Galatasaray
Fenerbahçe
10 Eylül Perşembe: Fenerbahçe-Roma
14 Ekim Çarşamba: Aston Villa-Fenerbahçe
20 Ekim Salı: Fenerbahçe-Slavia Prag
4 Kasım Çarşamba: Fenerbahçe-Liverpool
25 Kasım Çarşamba: Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe
9 Aralık Çarşamba: LASK-Fenerbahçe
20 Ocak Çarşamba: Fenerbahçe-Villarreal
27 Ocak Çarşamba: Atletico Madrid-Fenerbahçe
Lig formatı
Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.
Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.
İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.