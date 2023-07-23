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Zaha'nın ismi uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

Galatasaray'ın yeni transferi bu akşam İstanbul'da olacak.

Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Galatasaray, son olarak İngiltere Premier Ligi'nde Crystal Palace'ta forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

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