Lefkoşa’da 8 Kasım 2025 tarihinde Sami Doğan Motors isimli oto galerinin kurşunlanmasıyla ilgili yargılanan dört sanığın davası karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları kanunsuz patlayıcı madde ve ateşli silah taşıma ve tasarrufu, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar suçlarından suçlu buldu.

Ayşen Toroslu başkanlığındaki, Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler ve Yargıç Engin Atıcı’dan oluşan mahkeme heyetinin kararını Başkan Toroslu okudu.

Tetiği çekene 8 yıl hapis

Mahkeme, Hamit Altıok’u 8 yıl, Emiray Naifoğlu ile silahı temin eden Eren Akdemir’i 7’şer yıl, silahı saklayan Rahman Eren Demir’i ise 5 yıl hapse mahkûm etti.

Kararda, Hamit Altıok ile Emiray Naifoğlu’nun 7 Kasım 2025’te ülkeye geldiği, “Emmi” lakaplı Mehmet Kurtoğlu’nun yönlendirmesiyle 8 Kasım günü saat 02.40 sıralarında Ali Hoca Sokak’taki oto galerinin ofis bölümüne 9 mm tabancayla iki el ateş açıldığı belirtildi. Saldırıda iş yerinin duvar ve alüminyum bölümlerinde hasar meydana geldi.

Olayın ardından Hamit Altıok ile Emiray Naifoğlu’nun taksiyle Ercan Havalimanı’na gittiği ve kaçmaya çalışırken tespit edilerek tutuklandığı, daha sonra Eren Akdemir ile Rahman Eren Demir’in de yakalandığı aktarıldı.

Planlı saldırı ağırlaştırıcı unsur sayıldı

Mahkeme, sanıkların suçtaki rollerini değerlendirirken tetiği Hamit Altıok’un çektiğini, Emiray Naifoğlu’nun ise sürecin başından itibaren yanında olduğunu belirtti. Diğer sanıkların silahın temin edilmesi ve saklanmasında rol aldığı kaydedildi.

Saldırının planlı olduğuna dikkat çeken mahkeme, yönlendirme ve planlamada Mehmet Kurtoğlu’nun rolüne işaret ederek sanıkların suç zincirine dahil olmasını aleyhlerine değerlendirdi. Hamit Altıok’un maddi menfaat karşılığında suçu işlemesi de ağırlaştırıcı unsur olarak ele alındı.

20 bin TL ve 2 bin dolar hasar

İş yerine açılan ateş sonucu 20 bin TL ve 2 bin dolar tutarında hasar meydana geldiği belirtilirken, bu durum Hamit Altıok ve Emiray Naifoğlu aleyhine değerlendirildi. İki sanığın olay sonrasında Ercan Havalimanı’ndan kaçmaya çalışması da aleyhlerine dikkate alındı.

Mahkeme, ateşli silahların izinsiz taşınması ve bulundurulmasının toplum güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Bu tür suçların toplum huzurunu bozduğunu belirten heyet, kamu yararı gereği caydırıcı cezaların önemine dikkat çekti.

Sanıkların suçlarını kabul etmeleri, kullanılan silah ve kıyafetlerin bulunmasına yardımcı olmaları ve soruşturmaya katkı sağlamaları ise lehlerine değerlendirildi.

Mahkeme, dört sanığı toplam 27 yıl hapis cezasına mahkûm etti.