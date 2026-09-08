Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Okan Mamalı, olayla ilgili bulguları aktardı. Mamalı, zanlıların Lefkoşa’da meydana gelen kasti hasar (kundaklama) suçundan methaldar olduklarını söyledi.

Polis memuru Mamalı, 9 Eylül 2026 tarihinde saat 03.30 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Ertuğrul Arif Sokak üzerinde faaliyet gösteren galeriye giden zanlıların, tasarruflarında bulunan yaklaşık bir buçuk litre kolonyadan hazırladıkları yanıcı maddeyi galeri içerisindeki Nissan Note marka aracın üzerine dökerek ateşe verdiklerini anlattı.

Çıkan yangın sonucunda iş yerine ait çatı kısmının islenmesine ve araçta ciddi hasar meydana gelmesine neden olunduğunu belirten polis, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü söyledi.

Polis, zanlıların aynı tarihte Ercan Havalimanı’ndan ülkeden çıkış yapmak üzereyken yakalandıklarını açıkladı.

Zanlıların üzerlerinde bulunan iPhone ve Redmi marka telefonlara el konulduğunu belirten polis, söz konusu telefonların Data İnceleme Şubesi’ne gönderileceğini ifade etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerde iki adet kapüşonlu kıyafet, çakmak ve cam parçalarının emare olarak alındığını aktaran polis, zanlılardan swap örnekleri alındığını söyledi.

Polis, zanlıların Ortaköy’de kaldıkları otel odasında da arama yapıldığını ancak suçla bağlantılı herhangi bir bulguya rastlanmadığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında 8 kişiden ifade alındığını ve 3 adet kamera görüntüsü tespit edildiğini belirten polis, söz konusu görüntülerin inceleneceğini söyledi. Alınması gereken başka ifadelerin de bulunduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.