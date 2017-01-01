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Game Of Thrones temalı düğün yaptılar

Game Of Thrones temalı düğün yaptılar

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Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones (Taht Oyunları) ve Lords of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) hayranı bir çift, 10 bin pound harcayarak ‘fantastik’ temalı bir düğün yaptı.


Game Of Thrones temalı düğün yaptılar

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Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Sista Mauli Wulandari ve Rekhaza Panji Riawan, geleneksel gelinlik ve damatlık yerine fantastik karakterlere büründü.


Game Of Thrones temalı düğün yaptılar

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Hintli çift, düğünlerini Game of Thrones ve Lord of the Rings'e göre dizayn ederek konukları şaşırttı.


Game Of Thrones temalı düğün yaptılar

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Planı bir yıl süren düğünde 600 davetliden dizi ve filmde oynayan oyuncuların kostümlerden giymeleri istendi.


Game Of Thrones temalı düğün yaptılar

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10 bin pound tutan düğünün ardından konuşan gelin Sista “Kostümleri çok beğendik. Her şey mükemmel ve romantikti” açıklamasını yaptı.


Game Of Thrones temalı düğün yaptılar

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Gelin Elf, 28 yaşındaki damat ise Kral Joffrey Baratheon oldu.


Game Of Thrones temalı düğün yaptılar

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Düğün organizasyoncusu, gelin ve damadın hiçbir masraftan kaçınmadığını ve böyle bir düğünün İngiltere'de yapılması halinde çok daha pahalıya mal olabailceğini söyledi.


Game Of Thrones temalı düğün yaptılar

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Game Of Thrones temalı düğün yaptılar

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Game Of Thrones temalı düğün yaptılar

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Game Of Thrones temalı düğün yaptılar

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Game Of Thrones temalı düğün yaptılar

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Game Of Thrones temalı düğün yaptılar

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Game Of Thrones temalı düğün yaptılar

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