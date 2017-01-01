Game Of Thrones temalı düğün yaptılar
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Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones (Taht Oyunları) ve Lords of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) hayranı bir çift, 10 bin pound harcayarak ‘fantastik’ temalı bir düğün yaptı.
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Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Sista Mauli Wulandari ve Rekhaza Panji Riawan, geleneksel gelinlik ve damatlık yerine fantastik karakterlere büründü.
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Hintli çift, düğünlerini Game of Thrones ve Lord of the Rings'e göre dizayn ederek konukları şaşırttı.
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Planı bir yıl süren düğünde 600 davetliden dizi ve filmde oynayan oyuncuların kostümlerden giymeleri istendi.
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10 bin pound tutan düğünün ardından konuşan gelin Sista “Kostümleri çok beğendik. Her şey mükemmel ve romantikti” açıklamasını yaptı.
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Gelin Elf, 28 yaşındaki damat ise Kral Joffrey Baratheon oldu.
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Düğün organizasyoncusu, gelin ve damadın hiçbir masraftan kaçınmadığını ve böyle bir düğünün İngiltere'de yapılması halinde çok daha pahalıya mal olabailceğini söyledi.