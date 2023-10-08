8 Ekim Gardiyanlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği, "ülkeye kontrolsüz ve kaçak girişlerle sürekli artan nüfus nedeniyle suçlar ve suçlu sayısının arttığını, ekonomik krizin de insanları suça teşvik ettiğini" ifade etti. Artan suç ve suçlu sayısından dolayı Merkezi Cezaevi binasının kapasitesinin çok üzerinde mahkûm barındırdığını ve çalışanların iş yükünün sürekli arttığını kaydeden Birlik, “Bu özel günü kutlarken, binalarımızın çağdaş ve amacına uygun kullanılabilmesi amacıyla teşkilat yasamızda var olan ve eksik bulunan gardiyan, işçi ve tüm diğer sivil personel kadrolarının doldurulması yetkililerden talebimizdir” dedi.

Birlik, milyonlarca lira harcanarak yapılan binada bulunan özellikle genç mahkumların ıslahı ve topluma kazandırılması için tasarlanan çocuk cezaevinin personel yetersizliği nedeniyle henüz faaliyete alınamadığını da belirtti.

Gardiyanların daha mutlu ve huzurlu olacağı çalışma ve yaşam koşullarına kavuşacağı bir ortam temenni eden Birlik, tüm gardiyanların 8 Ekim Gardiyanlar Gününü kutladı.