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Kısa süre önce tadilatı tamamlanan merkezde özel gereksinimli gençlerle sohbet eden Gardiyanoğlu, merkezin eksikliklerinin  tamamlandığını belirtti. 
Amaçlarının merkezden rehabilitasyon hizmeti alan gençlerin daha sağlıklı daha huzurlu  ve daha modern bir ortamda eğitim alabilmesi olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, alt yapı güçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.
Bakanlık olarak altı ilçede 6 rehabilitasyon merkezi ve 6 huzurevi hedefiyle yola çıktıklarına işaret eden Gardiyanoğlu; Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne, Mağusa ve Güneşköy  rehabilitasyon merkezlerini, 12 yılda tamamlanan Demirhan Engelsiz Yaşam Evi ile Kalkanlı’daki Yaşam Evi’ni tamamlayarak, kadrolarını ve alt yapılarını güçlendirerek hizmete kazandırdıklarını ifade etti. 
Sosyal hizmetler alanında  yirmi yıldır değişmeyen  yasaları yenilediklerini ve Ocak ayında  hepsinin yürürlüğe gireceğini söyleyen Gardiyanoğlu,  Yenierenköy bölgesinde  Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile Huzurevi projesinin de protokol   çalışmalarının  tamamlandığını ve inşaat faaliyetlerine başlanacağını müjdeledi. 
"Devletin hizmetinin ulaşmadığı yer sizin değildir." diyen Gardiyanoğlu, göreve geldiği  günden itibaren ,  sosyal hizmet alanında topluma dokunmak hedefiyle  tüm fiziki ve yasal çalışmalarını tamamladıklarını sözlerine ekledi.