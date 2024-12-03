Kısa süre önce tadilatı tamamlanan merkezde özel gereksinimli gençlerle sohbet eden Gardiyanoğlu, merkezin eksikliklerinin tamamlandığını belirtti.

Amaçlarının merkezden rehabilitasyon hizmeti alan gençlerin daha sağlıklı daha huzurlu ve daha modern bir ortamda eğitim alabilmesi olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, alt yapı güçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Bakanlık olarak altı ilçede 6 rehabilitasyon merkezi ve 6 huzurevi hedefiyle yola çıktıklarına işaret eden Gardiyanoğlu; Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne, Mağusa ve Güneşköy rehabilitasyon merkezlerini, 12 yılda tamamlanan Demirhan Engelsiz Yaşam Evi ile Kalkanlı’daki Yaşam Evi’ni tamamlayarak, kadrolarını ve alt yapılarını güçlendirerek hizmete kazandırdıklarını ifade etti.

Sosyal hizmetler alanında yirmi yıldır değişmeyen yasaları yenilediklerini ve Ocak ayında hepsinin yürürlüğe gireceğini söyleyen Gardiyanoğlu, Yenierenköy bölgesinde Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile Huzurevi projesinin de protokol çalışmalarının tamamlandığını ve inşaat faaliyetlerine başlanacağını müjdeledi.

"Devletin hizmetinin ulaşmadığı yer sizin değildir." diyen Gardiyanoğlu, göreve geldiği günden itibaren , sosyal hizmet alanında topluma dokunmak hedefiyle tüm fiziki ve yasal çalışmalarını tamamladıklarını sözlerine ekledi.