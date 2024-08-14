Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Güneş Web TV'de konuk olarak katıldığı programda, bakanlığının sosyal hizmet projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Çağıner Vakfı ile güzel bir iş birliği içinde Haspolat’ta Sevgi Evi Projesi’ni tamamlamak üzere olduklarını belirten Gardiyanoğlu, devletin bakımı ve koruması altındaki çocuklara yönelik olarak; Avrupa standartlarında modern bir tesisi Ekim ayı sonunda açmayı planladıklarını ifade etti.

Gardiyanoğlu, "Sosyal hizmetler ülkemizde bilinen ama çok konuşulmayan bir alan. 2024 yılını sosyal hizmet yılı ilan ettik. Demirhan’daki Engelsiz Yaşam Evi, yıllardır atıl durumdaydı, orada yaşanan hırsızlık olayından dolayı merkezin mekanik ve elektrik altyapısı çok ciddi zarara uğratılmıştı. İhalesi tamamlandı. Ekim başı gibi orayı da yetiştirebilirsek eğitime açacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ile bu tesiste görev alacak öğretmenlerle ilgili Maliye Bakanlığı ile de merkezde verilecek bakım ve temizlik hizmeti ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Yıllardan sonra bu tesisi halkımıza kazandırmak istiyoruz. Merkez Bankası, Planlama İnşaat Dairesi ilgili sivil toplum örgütleri hepimiz seferber olduk. Bina nihai temizlik aşamasına gelecek ve Yaşam Evi’nde yaşam başlayacak." şeklinde konuştu.

"HEPİMİZ BİR GÜN YAŞLANACAĞIZ"

Kalkanlı Yaşam Evi’ne de çok ciddi yatırımlar yapıldığını, 30’a yakın yeni klima takıldığını, binanın merkezi ısıtma sisteminin yenilendiğini ve 70’e yakın odanın tadilatının yapıldığını kaydeden Gardiyanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti KEİ Ofisi tarafından ayrılan kaynakla, Kalkanlı Yaşam Evi’nde yaklaşık 7 milyonluk bir ihaleye çıkıldığını söyledi.

Dış çatı tamiratı ve izolasyonu yapılan binanın iç tadilatının da devem ettiğini belirten Gardiyanoğlu, yaklaşık bir ay sonra Kalkanlı Yaşam Evi’nin hem demirbaşı hem de binasıyla yaşlılara çağdaş ve hijyenik bir hizmet verecek bir tesis haline geleceğini kaydetti. Yaşam Evi’ndeki personel sayısının da artırılacağını söyleyen Gardiyanoğlu, "Hepimiz bir gün yaşlanacağız. Yaşlılarımıza hizmet veren tesislerin hep ihmalle ve kötü bir şekilde anılmasını istemiyoruz. Kalkanlı Yaşam Evi gerçekten bir yaşam evi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nin de tadilatının yapıldığı bilgisini veren Gardiyanoğlu, merkezin yenilerek Eylül ortasında hizmete açılacağını belirtti.

DOWN KAFE'NİN TADİLATI 10 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

Mağusa’daki İrfan Nadir 18 yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ndeki gençlerin halkla kaynaşması için, merkezde hizmet veren Down Kafe’nin tadilatının da 10 gün içinde tamamlanacağının müjdesini veren Gardiyanoğlu, KKTC’de 400’e yakın otizmli çocuğun olduğuna ancak bir otizm merkezinin bulunmadığına dikkat çekerek otizmli çocuklar için bir merkez açmak için incelemeler yaptıklarını ve çalışmalara başladıklarını da söyledi.

Yıllardır yılan hikayesine dönen, inşaatı yarım kalan Lapta Huzurevi için de gerek yerel kaynaklardan gerekse devlet özel işbirliği ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Gardiyanoğlu, Lefke ilçesinde de Zakkum Tatil Köyü olarak bilinen tesisi otel konseptinde bir huzurevine dönüştürmeyi planladıklarını açıkladı.

"Bunların hepsini hayırsever insanlarla, gönüllü kişilerle, özel ve devlet iş birliği ile yapıyoruz. Gönüllü bir işverenimiz Sosyal Hizmetler Dairesi’ne engellilerimiz için 2 araç bağışında bulundu. Önümüzdeki ay 3 araç daha bağışta bulunulacak." diyen Gardiyanoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in talimatları ve desteğiyle adanın her tarafında, sosyal hizmet veren tesislerin aktif hale getirilmesi ve güçlendirilmesi için büyük bir gayretle çalıştıklarını dile getirdi.

MUHACERET AFFINA ŞU ANA KADAR 1400'E YAKIN BAŞVURU

Yürürlüğe giren Muhaceret Affı konusunda da bilgi veren Bakan Gardiyanoğlu bu affın diğer aflardan farklı olduğunu, başvuracak kişilerin çalışma hayatına dahil olması gerektiğini hatırlattı.

Şu ana kadar 1400’e yakın başvuru yapıldığı bilgisini aldığını kaydeden Gardiyanoğlu, bir şekilde kayıt dışına düşen herkesin bu affa başvurabileceğini söyledi.

Bakan Gardiyanoğlu, af ile birlikte istatistik verilerin ortaya çıkacağına da vurgu yaprak, çalışma hayatına dair önemli bir veri toplanacağını kaydetti.

Af süreci tamamlandıktan sonra çıkarılacak derslerin önemli olduğunun altını çizen Gardiyanoğlu, "Bu ülkeye her getirdiğiniz kişiden işveren ve devlet de sorumludur. Çalışma hayatı ile ilgili ciddi tedbirlerimiz var ve bunları sıklaştıracağız. Ne yaptığımızı biliyoruz.” dedi.