Görüşmede, Ak Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ile Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Fatma Ataseven ve AK Parti KKTC Temsilcisi Fahri Yönlüer de yer aldı. 

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Ak Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Emir Yasin Kekeç, yavruvatan ayrımı yapmadıklarını,  Kıbrıs’ın kendileri için vatan  olduğunu ve burada bulunmaktan,  iki ülke arasındaki bağı güçlendirmekten dolayı  mutlu olduklarını söyledi. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da  konuşmasında, Türkiye’de   yaşanan istikrarlı  dönüşümün  önemine işaret ederek,  Türkiye Cumhuriyeti’nin  artık yalnızca kendi coğrafyasında değil tüm dünya üzerinde söz sahibi olan bir ülke  konumuna geldiğini vurguladı ve  bir Türk olarak bunu büyük bir gururla takip ettiğini söyledi.
Güçlü Türkiye’nin İstikrarlı Türkiye  ve  Güçlü bir  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demek olduğunu anımsatan Gardiyanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan himayelerinde Kıbrıs’ın  Türk devletlerine açılmasıyla ilgili atılan adımın son derece onur verici  bir girişim olduğunu ifade etti ve  Azerbaycan’da KKTC ile resmi temaslar yapılarak KKTC’nin bir devlet olarak orda ağırlanmasının  gurur verici olduğunu belirtti.

Gardiyanoğlu, Ankara’da yaptığı heyetlerarası görüşmelerden de  gururla döndüğünü anımsatarak, mevkidaşı bakanlarla yaptığı görüşmelerde bakanlığıyla ilgili tüm projelerin hayata geçirilmesi konusunda  tam bir mutabakata vardıklarını, çok  samimi karşılandıklarını ifade etti. Gardiyanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğini alarak yepyeni bir  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaratma hedefinde olduklarını söyleyerek sözlerini tamamladı.