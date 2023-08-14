Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Bakan Gardiyanoğlu, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Sayın Hasan Taçoy’dan devralırken, üzerime aldığım sorumluluğun büyüklüğünün farkında olarak göreve başlıyorum” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, “Yapılacak çok işin, tadil edilecek ya da gündeme getirilecek çok yasanın ve hayat bulabilecek çok projenin olduğunun bilinciyle var gücümle çalışmaya, çalıştırmaya ve bu ülkenin insanlara dokunuşu bakımından en önemli bakanlıkların başında gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını aldığım yerden çok daha ileriye taşımaya kararlıyım” açıklamasını yaptı.

“Görevi devraldığım Sayın Taçoy’a hizmetleri için ve beni bu göreve layık görüp güvenen Sayın Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür ederim” dedi.