Girne Belediye Başkanı Şenkul ile birlikte merkezi gezen Gardiyanoğlu, merkeze katkılarından dolayı Girne Belediye Başkanı Şenkul’a teşekkür etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelliler konusundaki farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ederek, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ettiklerini belirten Gardiyanoğlu, her insanın bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini anımsattı.

Gardiyanoğlu, sosyal devlet anlayışıyla engelli bireylerin yaşam şartlarını iyleştirmek , onların rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Gardiyanoğlu: "Devlet olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirerek engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için gereken tüm imkânlarımızı seferber etmekteyiz. Bu sorumluluk bir tek devletimize ait değildir. Toplum olarak bu konuda hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. Bu konuda devlet ve toplum ele ele çalışmalıyız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her zaman buradayız. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engeliler Gününüzü tekrardan kutluyorum." ifadelerini kullandı.