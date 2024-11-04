"Dünya ile bizi buluşturan Anavatanımız Türkiye'dir" diyen Bakan Gardiyanoğlu, " BM Genel Kurulu'nda KKTC tanınmalıdır diyen ve Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmamızı sağlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendim ve ülkem adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Bakanlığının yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Gardiyanoğlu, 2024 yılını sosyal hizmet yılı ilan ederek, tüm rehabilitasyon merkezlerinin tamir ve tadilatını yaptıklarını, tüm huzurevlerinin bakım onarım revizesini tamamladıklarını ve 35 yıldır bekleyen Sosyal Hizmetler Yasasını güncelleyip meclis'e gönderdiklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışan yabancı uyruklu kişi sayısı ve ülkelerini de açıklayan Gardiyanoğlu, çalışma hayatını düzenleyen bakan olarak çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hariç diğer Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleriyle herhangi bir güvenlik anlaşmalarının olmadığını ifade etti.

Tüm Türk Devletlerinin kendi aralarında resmi protokollerini tamamlamasıyla, tüm ülke çalışanlarının tek bir çatı altında sanki de kendi ülkesinde yaşarmış gibi huzurlu, güvenli, sağlıklı, geleceğe umutla bakan alt yapıyı oluşturmanın gerekli olduğunu kaydetti.