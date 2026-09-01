-ÖZEL HABER-

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gardiyanoğlu, olayın kendilerini 6 Şubat depremlerinde Şampiyon Melekler’in kaybedildiği günlere götürdüğünü söyledi.

Faciayla ilgili aydınlatılması gereken çok sayıda nokta bulunduğunu belirten Gardiyanoğlu, gemi hakkında son iki yılda 26 şikâyet bulunduğuna dikkat çekerek, tüm bilgi ve belgelerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti.

Gardiyanoğlu, “Gemiyle ilgili çok karanlık nokta var. Son iki yılda 26 şikâyet var, birçok bilinmeyen var. Tabii ki Ulaştırma Bakanı Sayın Arıklı bilgi ve evrak paylaşıyor ancak en güzeli bir basın toplantısı düzenlemek. Tüm evrakları ortaya koyup konunun uzmanlarıyla enine boyuna araştırılması lazım” dedi.

“Geminin tarihçesiyle ilgileniyorum”

Geminin geçmişine ilişkin ulaştığı bilgileri de paylaşan Gardiyanoğlu, geminin meteorolojik koşullara dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Ben geminin tarihçesiyle ilgileniyorum. Birçok kişi bu gemilerin meteorolojik olaylarda açılamayacağı yönünde görüş belirtiyor. Gemi bir ara Yunan filosundaydı, ardından iki büyük kazaya uğradı. Daha sonra Türkiye’de bir gemi mühendisi anlattı; gemi onlara gitmiş ve ‘Bu gemi tamir olunmaz’ demişler. Gemi Yunanistan’da düşük maliyetle tamir edilmiş, bir süre bekletilmiş ve ardından Filo Denizciliğe katılmış” ifadelerini kullandı.

“Yolcuların geri dönme çağrılarına kaptan kayıtsız kaldı”

Fırtınanın yaşandığı gün geminin 3-4 metrelik dalgalarda Kıbrıs’a geldiğini ifade eden Gardiyanoğlu, faciada kaptanın sorumluluğunun araştırılması gerektiğini söyledi.

Yolcuların geminin geri dönmesi yönündeki çağrılarına rağmen seyrin devam ettiğini belirten Gardiyanoğlu, şöyle konuştu:

“Fırtına günü gemi 3-4 metre dalgada Kıbrıs’a geldi. Bir gün sonra gemi tekrar açıldı. Gemide en önemli sorumluluk kaptanda ancak yolcuların feryatlarına, geri dönme çağrılarına kaptanın kayıtsız kalması dahil yüzlerce karanlık nokta var. Bu bana göre bir cinayettir. Çok teknik bir konu. Gemi limandan çıkıyor, dalgalara vura vura gidiyor. ‘Geri dön’ deniyor ancak gemi dönmüyor. Tüm sorumluluk kaptanda.”

“Gemiye kim çıkış izni verdi?”

Gardiyanoğlu, kaptanın sorumluluğunun yanı sıra geminin limandan ayrılmasına kimin izin verdiğinin de açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

“Bundan önce gemiye kim çıkış izni verdi? Limanlar Dairesi burada izin verir. Bu geminin bakanlık kısmında 26 ciddi şikâyet var. Bunları kim değerlendirdi? Şikâyetler neler? Verilen cevaplar nerede?” diye soran Gardiyanoğlu, tüm bu soruların yanıtlarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

“Mürettebatın eğitimsiz olduğunu gösteriyor”

Gemideki can sallarıyla ilgili iddialara da değinen Gardiyanoğlu, facia sırasında 10-12 salın denize bırakıldığını ancak bunların bir bölümünün boş şekilde gemiden uzaklaştığını söyledi.

Gardiyanoğlu, “10-12 sal denize bırakıldı. Personel salları açıp denize bıraktı, rüzgâr nedeniyle sallar boş olarak gemiden uzaklaştı. Bu, mürettebatın eğitimsiz olduğunu gösteriyor. Çok ciddi ihmal var” ifadelerini kullandı.

Yaşananları KKTC tarihinin en büyük deniz faciası olarak nitelendiren Gardiyanoğlu, deniz ulaşımı ve acil kurtarma konusunda yeni bir disiplin oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın son iki gündür geminin kara kutusuna ulaşılması gerektiğini söylediğini de hatırlatan Gardiyanoğlu, “Sayın Bakan iki gündür geminin kara kutusuna ulaşmamız lazım diyor. Herhalde vardır” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, açıklamasının sonunda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Gardiyanoğlu: Bu bir idari zafiyettir

UBP Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, geminin limandan çıkışına kimin izin verdiğinin, denetimlerin kimler tarafından yapıldığının ve geçmişte yapılan şikâyetlerin nasıl değerlendirildiğinin açıklanması gerektiğini söyledi.

Yaşananları “idari zafiyet” olarak nitelendiren Gardiyanoğlu, “Kim izin verdi, gemi limandan nasıl çıktı? Denetimleri kim yaptı, şikâyetleri kim değerlendirdi? Bu bir idari zafiyettir” dedi.

“Geminin sicilini araştırın”

Geminin geçmişinin araştırılması gerektiğini vurgulayan Gardiyanoğlu, daha önce iki büyük kazaya karıştığını belirterek, “Geminin geçmişi karanlık. İki büyük kazaya uğramış. Siz bu gemiyi aldınız, buraya getirdiniz. Bu geminin sicilini araştırın, evraklarında her şey yazıyor” ifadelerini kullandı.

İzinlendirme sürecinde herhangi bir imtiyaz kullanılıp kullanılmadığının da ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Gardiyanoğlu, siyasi baskı iddialarının açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Gardiyanoğlu, “Esas suistimal, izinlendirmeler konusunda imtiyaz kullanıldı mı? Bu gemi denize indirileceğinde kişilere siyasi baskı uygulandı mı? Bir şey varsa çıkıp açıklaması lazım. ‘Ben gittim, uygun bulmadım ama siyasi baskıdan dolayı izin vermek zorunda kaldım’ denmeli. Bu gemiye nasıl izin verildi, faaliyetlerine nasıl başladı?” diye sordu.

“Arıklı basın toplantısıyla anlatmalı”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya çağrıda bulunan Gardiyanoğlu, geminin izin ve denetim süreçlerine ilişkin tüm detayların kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Gardiyanoğlu, “Sayın Erhan Arıklı çıkıp bunların hepsini bir basın toplantısıyla anlatmalı” dedi.

Gemiyi “yüzen tabut” olarak nitelendiren Gardiyanoğlu, geçmişine ilişkin bilgilerin kazanın hemen ardından basın tarafından kısa sürede ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Gardiyanoğlu, “Yüzen tabut. Geçmişi ortada. Pazar günü kaza oluyor, bir saat sonra basın size geminin geçmişini çıkarıyor. Her şey ortada. Basın bunları kazanın ardından bir saatte çözdü. Peki ilgililer zamanında, gemi gelirken bunları hiç mi araştırmadılar?” ifadelerini kullandı.

“Geminin sorunlu olduğu çok önceden biliniyordu”

Gardiyanoğlu, teknik birimlerin geminin sorunlu olduğunu çok önceden bildiğini ancak buna rağmen gerekli müdahalenin yapılmadığını belirterek gemiyle ilgili süreçlerin tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirtti.

Gardiyanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin de gemiye ilişkin ellerindeki bilgi ve belgeleri kamuoyuyla paylaşması gerektiğini ifade etti.

Gardiyanoğlu: Acının üzerinden siyaset ve kazanç olmaz

UBP Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, gemi faciasının ardından uçak bileti fiyatlarında yaşanan artışlara da tepki göstererek, böyle dönemlerde fırsatçılık yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

Gardiyanoğlu, “Fırsatçılık doğru değil. Acının üzerinden siyaset ve kazanç olmaz. Böyle bir olaydan sonra ek sefer koyarsınız, fiyatları normal tutarsınız ve insanları mağdur etmeden taşırsınız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin süreçte önemli bir çalışma yürüttüğünü belirten Gardiyanoğlu, yolcu yakınlarının ve cenazelerin kısa sürede taşınabilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

“Toplumun sinir uçlarını germekten kaçının”

“Ölüm üzerinden siyaset olmaz” diyen Gardiyanoğlu, yaşanan hassas süreçte toplumun sinir uçlarını germekten kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Gardiyanoğlu, “Bu süreçte soğukkanlı olunmalı. Toplumun sinir uçlarını germeden daha kontrollü bir şekilde, gerekirse susarak devam edilmeli” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu: Başbakan kriz masasının başından ayrılmadı

Gardiyanoğlu, gemi faciasının ardından yürütülen kriz yönetimine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Süreci Başbakan Ünal Üstel’in devraldığını belirten Gardiyanoğlu, Üstel’in kriz dönemlerindeki sakin ve soğukkanlı tutumuna dikkat çekti.

Gardiyanoğlu, “Süreci Başbakan devraldı. Ünal Bey sakin, soğukkanlı ve tecrübeli. Bizim refleks verdiğimiz bir konuda ‘Tamam evlat, hallederiz’ der. Olgun ve tecrübelidir. Sayın Başbakan kriz masasının başından ayrılmadı, limandan hiç çıkmadı. Polis ve Büyükelçi de ilk 48 saat boyunca oradan ayrılmadı” dedi.

“Aileler yalnız bırakılmamalı”

Kayıp yolcuların yakınlarının yaşadığı acıya da dikkat çeken Gardiyanoğlu, bu süreçte ailelerin yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Gardiyanoğlu, “20 yakınından haber alamayan insanlar var. Gidin o insanlara ‘Bir şeye ihtiyacınız var mı?’ diye sorun. Oradakiler dilenci değil. Onlar üzgün, yakınlarından gelecek bir haberi bekleyen insanlar” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu: 6 Aralık’la ilgili karar Meclis’e geldi

UBP Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, seçim sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, 6 Aralık’ta yapılması öngörülen seçimlerle ilgili kararın Bakanlar Kurulu’ndan Cumhuriyet Meclisi’ne geldiğini açıkladı.

Seçim ve Halkoylaması Yasası kapsamında yürütülecek sürece değinen Gardiyanoğlu, kararın önümüzdeki hafta komitenin gündemine alınacağını belirtti.

Gardiyanoğlu, “6 Aralık’la ilgili karar Bakanlar Kurulu’ndan Meclis’e geldi ve önümüzdeki hafta komiteye alınacak. Biz komitede oyladığımızda hemen geçer. İvediliğin alınması ve Meclis’e sunulması, Meclis’in açıldığı ilk hafta olur ya da olağanüstü bir çağrı yapılır” dedi.

Önümüzdeki haftalarda Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü toplantıya çağrılmasının gündemde olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, komite aşamasında herhangi bir sorun beklemediklerini söyledi.

Gardiyanoğlu, “Önümüzdeki haftalarda Meclis’te olağanüstü toplantı çağrısı yapılacaktı. Komitede sıkıntımız yok, komitede irademiz mevcut” ifadelerini kullandı.