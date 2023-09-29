Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur kabulde yaptığı konuşmada kayıtdışılığın ülkede büyük bir sıkıntı olduğunu belirterek bu konuda işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında ülkede büyük bir kayıtdışılığın olduğuna inandıklarını kaydederek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı müsteşarlarının ortak bir komitede bu konudaki çalışmalarını sürdürmekte olduklarını vurguladı.

GARDİYANOĞLU: “ ÇALIŞMA AFFI GÜNDEME GELECEK”

“ Göreve geldiğim ilk günlerde söylediğim gibi en büyük hedeflerimizden biri kayıtdışılığın önüne geçmektir.” diyen Gardiyanoğlu, yakında çalışma affının çıkacağının kaydetti.Bakan Gardiyanoğlu çıkacak olan affın, adada olan ve bir şekilde kaçağa düşüp sistem dışı kalan, bu ülkede çalışmak isteyen Türk uyruklu kişileri kapsayacağını ayrıca affa başvurcak kişilerin işyerleri üzerinden başvuracağını anlattı.

GARDİYANOĞLU: “ÇALIŞMA DAİRESİ ALTI İLÇEDE DENETİMLERE BAŞLAYACAK... AFTAN YARARLANMAYIP KAYITDIŞI ÇALIŞTIRMAKTA ISRARCI OLAN İŞLETMELERE YAPTIRIMLAR UYGULANACAKTIR”

Gardiyanoğlu “Yatırımlarını düzgün yapan, devlete ödev ve sorumluluklarını yerine getiren sıkıntı yaşıyor, kaçak çalışanlar ödüllendiriliyor diye çok şikayet aldık. Biz de hızlı bir şekilde çalışma affını gündeme getiriyoruz. Bu aftan yararlanmak istemeyen ve kayıt dışı çalışma hayatına devam eden işletmeler olursa yaptırımlar uygulanacakatır. Çalışma dairemiz denetimler için 6 ilçede sahada olacak. Bu ülkede kimsenin haksız bir şekilde kazanç elde etmesine bakanlık olarak gönlümüz razı değildir.” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur Gardiyanoğlu’na plaket takdim etti.