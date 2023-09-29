Kıbrıs Türk Oto  Elektrikçiler Birliği Başkanı  Abdo Okur kabulde yaptığı konuşmada kayıtdışılığın ülkede büyük bir sıkıntı olduğunu  belirterek bu konuda işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında ülkede büyük bir kayıtdışılığın olduğuna  inandıklarını  kaydederek   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri  Bakanlığı  müsteşarlarının ortak bir komitede bu konudaki  çalışmalarını  sürdürmekte olduklarını  vurguladı. 

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GARDİYANOĞLU: “ ÇALIŞMA AFFI GÜNDEME GELECEK”
 “ Göreve geldiğim ilk günlerde söylediğim gibi en büyük hedeflerimizden biri  kayıtdışılığın önüne geçmektir.” diyen Gardiyanoğlu,  yakında çalışma affının çıkacağının kaydetti.Bakan Gardiyanoğlu çıkacak olan  affın,  adada olan ve bir şekilde kaçağa düşüp sistem dışı kalan, bu ülkede çalışmak isteyen Türk uyruklu kişileri kapsayacağını ayrıca  affa başvurcak kişilerin  işyerleri  üzerinden başvuracağını anlattı.

GARDİYANOĞLU: “ÇALIŞMA DAİRESİ ALTI  İLÇEDE DENETİMLERE BAŞLAYACAK... AFTAN YARARLANMAYIP KAYITDIŞI ÇALIŞTIRMAKTA ISRARCI OLAN İŞLETMELERE  YAPTIRIMLAR UYGULANACAKTIR”
Gardiyanoğlu  “Yatırımlarını düzgün yapan, devlete ödev ve sorumluluklarını  yerine getiren sıkıntı yaşıyor, kaçak çalışanlar ödüllendiriliyor diye çok  şikayet aldık. Biz de  hızlı  bir şekilde çalışma affını gündeme getiriyoruz. Bu aftan   yararlanmak istemeyen ve kayıt dışı  çalışma hayatına devam eden işletmeler olursa  yaptırımlar uygulanacakatır. Çalışma  dairemiz  denetimler için 6 ilçede sahada olacak.  Bu ülkede kimsenin haksız bir şekilde kazanç  elde etmesine bakanlık olarak gönlümüz razı değildir.” İfadelerini kullandı.  

Konuşmaların ardından Kıbrıs Türk Oto  Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur Gardiyanoğlu’na plaket takdim etti.