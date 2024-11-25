Bakan Gardiyanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

" 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadına ve aile içi şiddete dikkat çekme, şiddetin üzerine düşünme, çözüm üretme imkânı sunması açısından önemli bir farkındalık günüdür.

Kadına yönelik şiddet içeren hiçbir davranışı ve tutumu asla kabul etmiyoruz.

Kadın- erkek fırsat eşitliğini sağlayarak, kadına yönelik şiddetin önlenmesini öncelikli bir devlet politikası haline getirmek için, Bakanlığımıza bağlı tüm kurum ve kuruluşlarımızla beraber, “sıfır tolerans”ilkesi ile çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planımız kapsamında, Alo 183 Sosyal Hizmet Hattımız 7/24 hizmet veriyor. Hattın açıldığı 2018 yılından bugüne kadar 225 kadın ALO 183 Hattı’na başvurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği arasında, şiddet mağduru kadınlara adli yardım desteği vermek için imzalanan protokolden, protokolün imzalandığı 2018 yılından itibaren bugüne kadar 525 kadın faydalanarak adli yardım desteği aldı.

Bakanlığımıza bağlı tüm kurumlarımız kadına şiddete taviz yok ilkesiyle çalışmalarını bu kapsamda titizlikle yürütmeye devam etmektedir.

Biliyoruz ki, kadın hayatın yarısı…

İnanıyoruz ki, kadınlar hayatın her alanında güçlü ve etkin olmalı…

Bunu hep birlikte inşa edeceğiz…

Bu duygu ve düşüncelerle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde tüm kadınlarımızın yanında ve destekçisi olduğumuzu belirterek, sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diliyor, kadınların toplumda hak ettiği yere ulaşmasındaki tüm engellerin kalktığı bir dünya temenni ediyorum."