Barış Harekatı gazilerine verilen gazilik kartı ile ilgili taleplerini Bakan Gardiyanoğlu’na aktaran Bayar, kartın Türkiye’de de geçerli olması için gereken düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da kabulde yaptığı konuşmada, TMT Derneği üyelerinin ziyaretinden onur duyduğunu belirterek mukavemetçi bir ruhun siyasallaşmış şekliyle hareket ettiklerini söyledi.

Bakanlığı tarafından Türkiye’deki gazilere tanınan sosyal haklarla ilgili imzalanan protokol hakkında bilgi veren Gardiyanoğlu:"Önümüzdeki ay içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile, gazilik kartı uygulamasının hayata geçirilmesi için gerekli resmi belgelerin ve kodların oluşturulması amacıyla teknik çalışma yapacağız ve bir komisyon kurulacak. Türkiye’deki sisteme entegre olunabilmesi için KKTC’ye özel kod verilecek. Türkiye’de ilgili bakanlıklar ve belediyeler de devreye girecek. Kodları tanımlayacağız." ifadelerini kullandı.

Protokolün hazırlanmasında TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Başbakan Ünal Üstel’e ve dönemin TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Fevzioğlu’na katkılarından dolayı teşekkür eden Gardiyanoğlu, haftalarca TC-KKTC teknik heyetleri arasında toplantı yapıldığını kaydederek konuyla ilgili sürecin yakından takipçisi olacaklarını ve gerekli adımların atılacağını belirtti.

Gardiyanoğlu:"Şehitlere ve gazilere borcumuzu ne kadar da uğraşsak ödeyemeyiz.Görevimiz sizden devraldığımız milli duygu ve değerleri gelecek kuşaklara aktarmaktır.Birlikte elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.