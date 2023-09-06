Gardiyanoğlu Çalışma Bakanlığı’nın yerel yönetimlerle en yakın çalışan bakanlıklardan biri olduğunu kaydederek bakanlığın faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için, daha önce varolan sosyal hizmetler biriminin Erenköy ve Mehmetçi’ğe yeniden açılacağını, gerekli girişimlerin yapıldığını anlattı.

Bakan Gardiyanoğlu “Eksiklikleri biliyoruz. Bu eksiklikleri çözmek bizim görevimizdir. Bakanlık olarak en büyük isteğimiz halkımıza devletin gücünü göstermektir.” ifadelerini kullandı. Gardiyanoğlu, İskele’de bakanlığa bağlı birimlerin tek bir çatı altında merkez bir binada toplanması için de çalışmaların hız kazandığını kaydetti.

Bakan Gardiyanoğlu daha sonra Erenköy- Karpaz Belediyesi’ne giderek Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ile biraraya geldi. Bakırcı Gardiyanoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek ülke ve belediyeler adına güzel işler yapılacağına olan inancını dile getirdi.

Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında bakan olarak bölge ziyaretlerine ilk olarak İskele’den başladığını belirterek bölgede bakanlık bünyesinde yapılması gerekenler ve eksiklikleri bürokratları ile tespit edip incelediklerini anlattı.

Gardiyanoğlu belediyelerle her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.