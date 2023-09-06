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Gardiyanoğlu  Çalışma Bakanlığı’nın yerel yönetimlerle en yakın çalışan bakanlıklardan biri olduğunu  kaydederek  bakanlığın faaliyetlerinin  daha sağlıklı yürütülebilmesi için,  daha önce varolan sosyal hizmetler biriminin Erenköy ve Mehmetçi’ğe  yeniden açılacağını, gerekli  girişimlerin yapıldığını anlattı. 
Bakan Gardiyanoğlu “Eksiklikleri biliyoruz. Bu eksiklikleri  çözmek bizim görevimizdir. Bakanlık olarak en büyük isteğimiz halkımıza devletin gücünü göstermektir.” ifadelerini kullandı. Gardiyanoğlu, İskele’de bakanlığa  bağlı  birimlerin tek bir çatı altında merkez bir binada  toplanması için de çalışmaların hız kazandığını kaydetti.
Bakan Gardiyanoğlu daha sonra  Erenköy- Karpaz Belediyesi’ne giderek Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ile biraraya geldi. Bakırcı  Gardiyanoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek ülke ve belediyeler adına  güzel işler yapılacağına olan inancını  dile getirdi. 
Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında  bakan olarak bölge ziyaretlerine ilk olarak İskele’den başladığını belirterek bölgede  bakanlık bünyesinde yapılması  gerekenler ve  eksiklikleri bürokratları ile tespit edip incelediklerini anlattı.
Gardiyanoğlu  belediyelerle her türlü işbirliğine hazır olduklarını  vurguladı.