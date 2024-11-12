Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön ile UBP Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanı Necati Çoban ve UBP Lefkoşa Gençlik Kolları üyeleri, Demirhan’da hizmete açılan Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Engelsiz Yaşam Evi’ni ziyaret ederek, merkezdeki gençler için yemek organize etti.

Merkezin çalışmaları hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’ndan ve sorumlulardan bilgi alan heyet, merkezde eğitim gören özel gereksinimli gençlerle de sohbet etti.

2024 yılını Sosyal Hizmetler Yılı ilan ettiklerini anımsatan Bakan Gardiyanoğlu, Güneşköy, Mağusa ve Girne’deki 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezlerinin tadilatlarının tamamlanarak yenilendiğini ifade etti. UBP Lefkoşa İlçe Örgütü’ne farkındalığı ve hassasiyetinden dolayı öncü olduğu için teşekkür eden Gardiyanoğlu, Engelsiz Yaşam Evi’ne katkı koymak isteyen tüm sivil toplum örgütlerine kapılarının açık olduğunu söyledi.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön de, Engelsiz Yaşam Evi’nin herkes tarafından ziyaret edilmesini ve merkezde eğitim alan gençlere el uzatılmasını temenni etti. Akyön gençler için yemek organize eden UBP Lefkoşa Gençlik Kolları’na teşekkür etti.

Daha sonra UBP Lefkoşa İlçesi Gençlik Kolları tarafından merkezdeki özel gereksinimli gençler için yemek düzenlendi.