UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Özgür Gazete’de yer alan ve kızının Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne yerleştirilmesi için kontenjan artırıldığı, taban puanın düşürüldüğü ve siyasi müdahalede bulunulduğu yönündeki iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Bugün Özgür Gazete’de, kızımın Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne yerleştirilmesi için kontenjan artırıldığı, taban puanın düşürüldüğü ve siyasi müdahale yapıldığı iddia edilmiştir.

Gerçek çok basit: Kızım Lefkoşa Türk Maarif Koleji öğrencisi değildir.

Kızım, yaklaşık 550 öğrencinin katıldığı sınavda kendi başarısıyla burs kazanarak Yakın Doğu Koleji’ne yerleşmiş ve 7 Eylül tarihinde bu okulda eğitimine başlamıştır. Halen 6/C burslu sınıfında eğitim görmektedir ve görmeye devam edecektir.

Yani kontenjan artırıldığı, taban puanı düşürüldüğü ve siyasi müdahale yapıldığı iddia edilen okulda kızım yoktur. Bunu öğrenmek için tek bir telefonla aranmam yeterli idi.

Haberde ayrıca bana “bakanlık sözü verildiği”, bu söz tutulmayınca da kızım üzerinden “gönlümün alındığı” iddia edilmektedir.

Çocuklarımı siyasi pazarlık konusu yapabileceğimi ima etmek, bir baba olarak kabul edebileceğim bir şey değildir.

Ben siyasetçiyim. Beni eleştirin, kararlarımı sorgulayın, hakkımda istediğinizi yazın. Benimle hesabınız varsa benimle görün. Ama kızımı rahat bırakın.

Kendi emeğiyle yüzlerce öğrenci arasından burs kazanmış bir çocuğun başarısının üzerine yalan yere “torpil” gölgesi düşürmek gazetecilik değildir.

Özgür Gazete’nin haberi derhal düzeltmesini, gerçek dışı iddiaları geri çekmesini ve kızımdan özür dilemesini bekliyorum.

Aksi halde, hiç istemediğim halde, bir siyasetçi olarak değil, çocuğunu korumak zorunda olan bir baba olarak hukuki haklarımızı kullanacağım.