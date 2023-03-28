Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Girne'de trafik kazası... Yaralılar hastaneye kaldırıldı Girne'de trafik kazası... Yaralılar hastaneye kaldırıldı

27.03.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gayretköy’de sakin Gülten AZTEKİN (K-62) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.