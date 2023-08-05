Süleyman Özışık'ın vefat haberini kardeşi Hadi Özışık sosyal medya hesabından duyurdu.

52 yaşında hayatını kaybeden Özışık, Milliyet ve Akşam gazetelerinde çalışmıştı. Son olarak ağabeyi ile internethaber.com sitesinde çalışmalarına devam eden Özışık, aynı zamanda YouTube'da oluşturdukları kanalda siyasi içerikli söyleşiler yapıyordu.

Süleyman Özışık, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Süleyman Özışık'ın vefat haberini kardeşi Hadi Özışık sosyal medya hesabından duyurdu.

52 yaşında hayatını kaybeden Özışık, Milliyet ve Akşam gazetelerinde çalışmıştı. Son olarak ağabeyi ile internethaber.com sitesinde çalışmalarına devam eden Özışık, aynı zamanda YouTube'da oluşturdukları kanalda siyasi içerikli söyleşiler yapıyordu.

Süleyman Özışık, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.