Yaşanan yoğun gündemi takip etmek amacıyla ülkemize gelerek önemli görüşmeler yapan gazeteci grubu Ercan Havalimanı’nın “KKTC’ye yakışan bir alan olduğunu” vurguladı.

Beş günlük Kuzey Kıbrıs çalışmasının ardından Cuma günü adamızdan ayrılan gazeteciler uçuş öncesinde Ercan’da yer alan sergileri izlemek olanağı buldular ve İşletmeci T&T firması yetkililerinden yeni Ercan Havalimanı ile ilgili bilgi aldılar. Gazeteciler, alanın Kıbrıslı Türklere yakışan bir liman olduğunu ve KKTC’ye uçuşlar ile KKTC’den uçuşların dünya standartlarına çıkmasına katkıda bulunacağını belirttiler.

Leman Cankat’ın seramik sergisiyle Atilla Karaderi-Mehmet Gökyiğit fotograf sergisini ilgi ile gezen gazeteciler, alanın Kıbrıs Türk kültür ve sanatının tanıtılmasında etkili bir galeri olarak kullanılmasının güzel bir düşünce olduğunu ve yabancı konukları olduğu kadar KKTC yurttaşlarını da etkileyeceğine inandıklarını belirttiler.