Gazimağusa Belediyesi, ilk olarak doğum yapacak olan ve evlenecek olan çalışanların sosyal sigorta yatırımlarının tamamlanması için 1 milyon 675 bin TL, eski borçların yapılandırılıp taksitlendirilmesi için 3 milyon TL ödeme yaparken, son olarak bu hafta yapacağı 2 milyon 270 bin TL’lik ödeme ile sosyal yatırımlara toplamda 7 milyon TL’lik ödeme yapmış olacak.

Bu ödemelerle birlikte çalışanların sağlık ve ilaç konularında devletten alacağı hizmetlerden sorunsuz bir şekilde faydalanmalarının önündeki engel kaldırılacak. 2021 Nisan ayından itibaren yatırılmayan sigorta yatırımları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı yasal düzenlemeden yararlanarak yapılan anlaşma ile geçmiş borçlar taksitlendirilirken, Temmuz 2023 tarihi itibarıyla hem kadrolu Belediye çalışanları hem de Gamabel şirketi çalışanlarının güncel sigorta yatırımlarının yatırılmasına başlanacak.

Başkan Süleyman Uluçay konu ile ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşın Belediyeye ödediği her kuruşun hesabının verileceği ve vatandaşa hizmet olarak döneceği bir sistem kurma amacında olduklarını, hem halkın hem de çalışanlarının haklarının korunmasına hem de iş barışının sağlanmasına önem verdiklerini söyledi.

Uluçay, maaşlarını ilk günden itibaren zamanında ödemeye başladıkları çalışanların, aynı zamanda sigorta ve ihtiyat sandığında olan gerilikleri de tamamlama hedefinde olduklarını söyledi.

Sigortalar konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın geçirdiği yasayla af ve taksitlendirme imkanından yararlanarak sigortalarla ilgili sorunun çözüldüğünü belirten Dr. Uluçay, 2023 Temmuz ayı itibarıyla çalışanların günü gününe her ay sigortalarını yatırmaya başlayacaklarını belirtti.

İhtiyat sandığı yatırımlarıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini, çalışanların rahat ve huzurlu olabilmesi için sosyal yatırımların tam yapılması gerektiğine inandıklarını, bu yönde attıkları adımdan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Dr. Uluçay, “hem şehrimize hem Mağusalı’ya karşı duyduğumuz sorumluluk hem de çalışanlarımıza duyduğumuz sorumluluk gereği sigortasız çalışılmasına taraftar değildik.” dedi.

KARACA

Konuyla ilgili süreci takip ederek çalışma yapan Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Mine Karaca da, çalışanların sosyal haklara sahip olması ve devletten gereken sağlık ve ilaç hizmetini alabilmesi amacıyla verdikleri uğraş sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2023 Mart ayına kadar geçerli olan prim affıdan yararlanarak geçmiş borçları yapılandırdıklarını belirtti.

“Biz bu göreve talip olurken bu sorunun en kısa sürede çözüleceğinin sözünü vermiştik” diyen Mine Karaca, doğum yapacak olan ve evlenecek olan çalışanların sosyal sigorta yatırımlarının tamamlanması için 1 milyon 675 bin TL, eski borçların yapılandırılıp taksitlendirilmesi için 3 milyon TL ödeme yapıldığını, son olarak 20 Haziran Salı günü yapılacak 2 milyon 270 bin TL’lik ödeme ile sosyal yatırımlara toplamda 7 milyon TL’lik ödeme yapmış olacaklarının bilgisini verdi.

Nisan ve Mayıs ayları için yapacakları 2 milyon 270 bin TL’lik ödemenin ardından Temmuz ayı itibarıyla güncel yatırımları yapmaya başlayacaklarını ifade eden Karaca, ayrıca Gamabel çalışanlarının ihtiyat sandığı yatırımlarında 6,5 milyon geriliğinin olduğunu, bu konunun da çözülmesi için daire ile istişare ve görüşmelerinin devam ettiğini, en kısa sürede peşinat rakamının netleşmesiyle yapılandırmanın yapılacağını ve bu sorunun da çözüleceğini belirtti.