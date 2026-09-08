Gazimağusa Belediyesi Sağlık Birimi, halk sağlığının korunması amacıyla sivrisineklerin üreme alanlarına yönelik mücadelesini kesintisiz sürdürüyor.

Şubat ayından itibaren sulak alanlar, göletler, dereler ve su birikintilerinde düzenli ilaçlama gerçekleştirilirken, kent genelindeki tüm bölgelerde gece ilaçlaması olarak bilinen ULV uygulamaları da programlı biçimde devam ediyor.

Gazimağusa Belediyesi Sağlık Birimi Amiri İlke Sabit Soyer, KKTC’de Batı Nil virüsünün tespit edilmesinin ardından mevcut mücadele programının güçlendirildiğini belirtti.

Soyer, “Gazimağusa Belediyesi olarak şubat ayından bu yana sivrisineklerin üreme alanlarına yönelik çalışmalarımızı düzenli biçimde sürdürüyoruz. Ülkemizde Batı Nil virüsünün tespit edilmesinin ardından ilaçlama periyotlarımızı sıklaştırdık. Daha önce 21 günde bir yapılan uygulamalar, artık 15 günde bir gerçekleştirilecek” dedi.

Mücadelenin kapsamının yeni uygulamalarla genişletileceğini ifade eden Soyer, ılımanlaşan hava ile birlikte drone aracılığıyla biyolojik ilaçlama yapılmasının da planlandığını açıkladı.

İlaçlama çalışmalarının daha geniş alanlara ulaştırılması ve etkinliğinin artırılması amacıyla özel ilaçlama şirketlerinden de hizmet alındığını kaydeden Soyer, sahadaki kontrollerin ve uygulamaların Sağlık Biriminin koordinasyonunda sürdürüleceğini vurguladı.

Gazimağusa Belediyesi, Batı Nil virüsüne karşı halk sağlığını önceleyen önleyici çalışmalarını bilimsel yöntemler ve planlı uygulamalarla sürdürmeye devam edecek.

Sivrisineklerle mücadelemizin etkinliğini artırmak amacıyla yurttaşlarımızdan, ev ve iş yerlerinin çevresinde su birikmesine izin vermemelerini, saksı altlıkları, kovalar, bidonlar ve kullanılmayan kaplarda biriken suları düzenli olarak boşaltmalarını rica ediyoruz. Sivrisineklerin üreyebileceği alanların ortadan kaldırılması, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır.