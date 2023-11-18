Çıraklık eğitim merkezi olarak kullanılacak olan MAGEM Maraş’ta düzenlenen açılış törenine, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Milli Eğitim Bakanlığı Müdürü Revin Gürler, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç, bazı muhtarlar ve birlik başkanları katıldı.

Geçtiğimiz hafta iş birliği ve imzalanan protokol kapsamında MAGEM Maraş dersliklerinde öğrenciler ders başı yaparken, bugün de kesilen kurdele ile Gazimağusa Çıraklık Eğitim Merkezi’nin açılışı resmileştirildi.

Açılışta konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, yapılan bütün çalışmaların çocuklar için olduğunu belirterek, bu konuda KTEZO’nın en baştan itibaren aktif olarak çocukların çıraklık eğitimlerine büyük destek verdiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’nün katkılarının yadsınamaz bir gerçek olduğunu söyleyen Başkan Uluçay gençlerin meslek edinmeleri konusunda büyük çaba içerisinde olduklarını ifade etti. Çıraklık eğitimi konusundan Gazimağusa’da atılan bu ilk adımın birçok çocuk ve birçok esnaf için önemli bir adım olacağını vurgulayan Başkan Uluçay, bunun diğer bölgeler için de örnek teşkil edeceğine inandığını söyleyerek hayırlı olmasını diledi.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da konuşmasında böylesi bir iş birliğinin gururunu yaşadıklarını ifade ederek Lefkoşa’da Çıraklık Eğitim Merkezi’nin bulunduğunu ancak buradaki farklılığın Gazimağusa Belediyesi’nin bu ortaklığa imza atması olduğunu vurguladı. Amacın bölge insanına, Gazimağusa’da yaşayan gençlere fayda sağlayarak gençleri hem meslek sahibi yapmanın hem de doğru bilgileri aktarmanın olduğunu söyleyen Hocanın, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü olarak çıraklık eğitiminin çok daha kısa sürede sonuca ulaşıp kursların gençleri şekillendirdiğinin farkında olduklarını bu nedenle çıraklık eğitim merkezlerinin genişletilmesinin ve gençlere yol olması gerektiğini düşündüklerini ifade etti. Hocanın, Gazimağusa’da yürütülen iş birliğinin örnek olup çıraklık eğitim merkezlerinin tüm bölgelerde açılmasını ve Gazimağusa Çıraklık Eğitim Merkezi’nin gençlere hayırlı olmasını diledi.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da, bu başarının Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ile 2000li yıllardan başlayarak sürdürülen iş birliğinin sonucu olduğunu vurguladı. Devlet ve Sivil Toplum Örgütü’nün iş birliği örneği olduğunu söyleyen Tulga, kurumsallaşma ve sürekliliğin ne kadar önemli olduğunun bu sayede görüldüğüne dikkat çekti. Gazimağusa Belediyesi’nin bu iş birliğine ortak olmasının bir ilk olduğunu söyleyen Tulga, “bu bizi bir o kadar daha çoğalttı. Kamuoyuna seslenmek istiyorum bu örnek bizim nasıl çoğalıp gelişebileceğimizi gösteriyor” ifadelerini kulandı. Çalışma yaşamına katılmadan, çalışma yaşamına katılımın artırılmadan ülkenin kalkınmasının imkansız olduğuna dikkat çeken Tulga, çıraklık eğitiminin kalifiye eleman yetiştirilmesinde ve garanti istihdam sağlanmasında öncü olduğunu kaydetti. Çıraklık Eğitim Merkezlerinin istihdam garantisini sağlayan tek kuruluş olduğunu belirterek üretimin önemine dikkat çekti ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç açılışta yaptığı konuşmada, Gazimağusa’da açılan çıraklık eğitim merkezi sayesinde bölge esnafına çırak yetiştirileceğini ve esnafa katkı sağlanacağını kaydetti. Ardıç, Gazimağusa Çıraklık Eğitim Merkezi’nin açılmasına büyük katkı sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür etti.