Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da Çanakkale bölgesinde bulunan bir arazi içerisinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen yangın sonucu, 2 dönümlük alan içerisindeki kuru ot ve çöpler, 3 adet incir, 1 adet erik ve 3 adet yeni dünya ağacı ve 20 metre uzunluğundaki damlama lastiği yanarak, zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haspolat’ta yangın

Haspolat Sanayi bölgesinde, dün saat 23.00 sıralarında, elektrik tellerinin bağlantı yerinin kopup, atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, 1 adet ekskavatör aracın boyası, 7 adet kamyon lastiği ve 20 metrekarelik alan içerisindeki kuru otlar yanarak, zarar gördü.

Girne’de apartman dairesinde yangın

Girne’de Fatih Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin salon odasında bugün saat 08.30 sıralarında, şarj aleti üzerinde takılı olan portatif kamp lambasının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, muhtelif ev eşyaları yanarak, zarar gördü.

Mehmetçik-Kumyalı Anayolunda yangın

Mehmetçik-Kumyalı Anayolunun Gapsalya mevkiinde bugün saat 11.30 sıralarında, seyir halinde bulunan bir tır aracın lastiğinin patlaması sonucu oluşan kıvılcımların yol kenarındaki kuru otları tutuşturmasıyla yangın çıktı.

Polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile çevre halkının müdahalesi neticesinde söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar tamamen, altı adet zeytin ağacı ise kısmen yanarak, zarar gördü.