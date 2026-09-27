Dinçyürek, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bir ilki daha yaşadıklarını belirterek, Mağusa Hastanesi’nde anjiyo ve kalp damar cerrahi servislerinin aktif olarak çalışmaya devam ettiğini söyledi ve “Aylardır anjiyo servisi 350’ye yakın vaka yaptı. Ve kalp damar cerrahisi ise periferik damar hastalıklarıyla ameliyatlara başladı. Geçtiğimiz perşembe ise ilk 3 damar by-pass ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. Az önce hastamızı da yerinde ziyaret ettik.” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, hastaya geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirten Dinçyürek, “Hastamız gayet sağlıklı, son derece mutlu, bütün ekipten de memnun. Özelde Mağusa Devlet Hastanesi, genelde ise KKTC sağlık sisteminde ilkleri, yenilikleri yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, “Bütün ekibe teşekkür ederim. Bu yatırımların hayata geçmesinde ana vatan Türkiye’nin çok büyük maddi manevi destekleri var. Onlara da şahsım, Bakanlığım ve KKTC halkı adına teşekkür ederiz.” dedi.

-Gülmez

Op. Dr. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Harun Gülmez ise geçen hafta Gazimağusa bölgesinde ilk kalp by-pass ameliyatını gerçekleştirdiklerini söyleyerek “Ekip olarak Sağlık Bakanlığı’na ve Bakanımıza verdikleri destek ve hizmet için çok teşekkür ediyoruz. Bu bölgedeki halkımıza en iyi sağlık hizmetini vermeye gayret edeceğiz ve devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Ameliyat edilen hasta ise sağlık ekibine teşekkür ederek, “Canı gönülden çalışıyorsunuz ekip olsun, ekipman olsun, sağlık çalışanları olsun, emeği geçen herkese teşekkür ederim”. dedi.

Ekipte yer alan diğer doktorlar Kürşat Kurt (Op. Dr. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı), Seran Gülbudak (Op. Dr. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı) ve Op. Dr. Aydın Karakuzu (Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı) olarak açıklandı.