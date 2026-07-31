Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza törenine Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve KKTC Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen katıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından imzalanan protokolle, iki şehir arasındaki dostluk, dayanışma ve iş birliği ilişkileri kurumsal bir zemine taşındı. Gazimağusa Belediyesi’nin yerel yönetim alanındaki iş birliği ağını güçlendiren protokol, kültürden sanata, sosyal hizmetlerden şehircilik uygulamalarına kadar birçok alanda ortak çalışma yapılmasına olanak sağlayacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’a Gaziantep temaslarında,Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyeleri Hüseyin Aranır, Ramadan Küçüksu ve İbrahim Köroğlu, Dış İlişkiler Birimi Sorumlusu Simge Okburan, Dış İlişkiler Birimi personeli Ali Furkan Çetiner, Halkla İlişkiler Sorumlusu Ayşegül Sakallı ve Basın Ofisi personeli Burak Karaboğa eşlik etti.

İmzalanan kardeş şehir protokolü kapsamında Gazimağusa ile Gaziantep arasında yerel yönetim uygulamaları, bilgi ve deneyim paylaşımı, teknik altyapı projeleri, kentsel planlama, çevre koruma, gastronomi, kültür, sanat, eğitim, gençlik, spor ve sosyal hizmetler alanlarında iş birliği yapılması hedefleniyor. Protokolle birlikte iki belediye arasında ortak projeler geliştirilmesi, kurumlar arası deneyim aktarımı sağlanması, kültürel ve sanatsal alanlarda ortak etkinlikler düzenlenmesi ve iki şehir arasındaki bağların uzun vadeli iş birlikleriyle güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ULUÇAY: “GAZİMAĞUSA, ÜRETEN, ÇALIŞAN VE GELİŞEN BİR KENTTİR”

İmza töreninde konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Gazimağusa halkı adına Gaziantep’i sevgi ve saygıyla selamladı. Gaziantep ile kurulan kardeş şehir ilişkisinin Gazimağusa için büyük anlam taşıdığını ifade eden Başkan Uluçay, iki şehir arasında atılan bu adımın kalıcı dostluk ve güçlü iş birlikleri için önemli bir zemin oluşturacağını vurguladı.

Başkan Uluçay, Gazimağusa’nın KKTC’nin ikinci büyük kenti olduğunu belirterek, kentin yalnızca nüfus ve büyüklük bakımından değil, limanı, üniversitesi, üretimi, turizmi, plajları, Kapalı Maraş’ı ve kültürel mirasıyla ülke içinde özel bir yere sahip olduğunu kaydetti.

KKTC’nin en büyük limanının Gazimağusa’da bulunduğunu, ülke ticaretinin büyük bölümünün bu liman üzerinden gerçekleştiğini ifade eden Uluçay, Gazimağusa’nın kapalı sera üretiminde de önemli bir merkez olduğunu belirtti. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kentte yer almasının Gazimağusa’ya ayrı bir kimlik kazandırdığını vurgulayan Uluçay, Gazimağusa’nın öğrencilerin, üreticilerin, çalışanların ve kültürel mirasına sahip çıkan insanların kenti olduğunu söyledi.

Kapalı Maraş’ın ziyarete açılmasıyla birlikte Gazimağusa’nın önemli bir turizm çekim alanı haline geldiğine dikkat çeken Başkan Uluçay, kentin KKTC içinde kendine özgü yapısıyla farklı bir gelişim çizgisi izlediğini ifade etti.

Gazimağusa’nın milli mücadele tarihine de değinen Başkan Uluçay, 1974 döneminde Türk halkının Kaleiçi’ne güvenli şekilde sevk edilmesinde kullanılan tünelin turizme kazandırılmasının önemini vurguladı. Uluçay, Gaziantep ve Gazimağusa’nın “gazilik” unvanıyla da ortak bir anlamda buluştuğunu belirterek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ev sahipliği, vizyonu ve yerel yönetimlerde ortaya koyduğu örnek çalışmalar için teşekkür etti.

Yerel yönetimlerin halkın günlük yaşamına doğrudan dokunan en önemli hizmet alanlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Uluçay, Türkiye’nin bölgede yaşanan felaketler, acılar ve çatışmalar karşısında barışı korumak, insan hayatını öncelemek ve huzuru tesis etmek için büyük bir gayret ortaya koyduğunu belirtti. Uluçay, Türkiye’nin bu insanüstü çabasını gururla takip ettiklerini ifade ederek, Gazimağusa Belediyesi olarak halkın yaşam kalitesini yükselten, kentler arası dayanışmayı güçlendiren ve kalıcı iş birlikleri üreten yerel yönetim anlayışını önemsediklerini kaydetti.

YILMAZ: “GAZİMAĞUSA İLE GAZİANTEP ARASINDA GÜÇLÜ BİR GÖNÜL BAĞI KURULUYOR”

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, imza töreninde yaptığı konuşmada Gazimağusa ile Gaziantep arasında imzalanan kardeş şehir protokolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Gaziantep için önemli bir değer olduğunu ifade eden Yılmaz, bu protokolle birlikte Gazimağusa ile Gaziantep arasında güçlü bir gönül bağı kurulacağını söyledi.

Anne tarafından Gaziverenli olduğunu, gençlik döneminin önemli bir bölümünü Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde geçirdiğini ve ailesinin Kıbrıs’ta olduğunu belirten Yılmaz, Kıbrıs’ın Türkiye için taşıdığı öneme dikkat çekti. Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de belediyeciliği marka haline getiren örnek çalışmalara imza attığını belirterek, bu birikimin Gazimağusa ile paylaşılacak olmasının değerli olduğunu ifade etti.

ŞAHİN: “GAZİMAĞUSA İLE ÖRNEK PROJELERİ BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konuşmasında Gaziantep’in tarihi, Şehitkamil’in şehir hafızasındaki yeri ve insanı merkeze alan yerel yönetim anlayışına değindi.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Şahin, şehirlerin yalnızca fiziki yapılarla değil, hizmet, dayanışma, huzur ve ortak gelecek vizyonuyla gelişeceğini ifade etti.

Gazimağusa’ya da bu anlayışla baktıklarını vurgulayan Şahin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye için büyük değer taşıdığını belirterek, “Ne ana, ne yavru, biz biriz, beraberiz, kardeşiz. Aynı kaderin çocuklarıyız, aynı coğrafyanın evlatlarıyız” dedi.

Kapalı Maraş’ın kültür ve turizm potansiyeline dikkat çeken Şahin, Maraş’ın hak ettiği noktaya gelmesi ve sahip olduğu değerin dünyaya tanıtılması gerektiğini söyledi. Gaziantep’te yürütülen yapay zekâ destekli tanıtım çalışmaları, yeşil şehir uygulamaları, sıfır atık, sürdürülebilirlik ve yerel yönetim modellerindeki deneyimlerin Gazimağusa ile paylaşılabileceğini ifade eden Şahin, kardeş şehir protokolünün sıradan bir imza olmadığını vurguladı.

Şahin, “Bu imza ile örnek projeleri birlikte hayata geçireceğiz. İmzamız hayırlı olsun, kardeşliğimiz baki olsun” ifadelerini kullandı.

İmza töreninde ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Gaziantep tanıtım videosu da izlendi.

Gazimağusa Belediyesi heyeti, Gaziantep temasları kapsamında Gaziantep’in kültürel zenginliğini ve kardeşlik ruhunu yansıtan 10. Hemşehri Dernekleri Festivali’nde de yer aldı. Gazimağusa Belediyesi’nin festivaldeki tanıtım alanında kentin kültürünü yansıtan ürünler ziyaretçilerle buluşturularak, Gazimağusa’nın kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlanacak.

Gazimağusa Belediyesi heyeti, 30 Temmuz – 2 Ağustos 2026 tarihleri arasındaki Gaziantep ziyareti boyunca kentin kültürel, tarihi, bilimsel ve sosyal yaşam alanlarını da ziyaret edecek. Program kapsamında yapılacak ziyaretlerde Gaziantep’in yerel yönetim vizyonu, kültürel birikimi, sosyal hizmet çalışmaları ve şehircilik uygulamaları yerinde incelenecek.