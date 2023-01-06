Gazimağusa-Karpaz ana yolu üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Ahmet Nurçin yönetimindeki HB 153 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Merit Cyprus Garden Otel kavşağı yakınlarına geldiğinde yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Abdülgaffar Durğın'a çarptığı bildirildi.
Açıklamada, kaza sonucu ağır yaralanan Abdülgaffar Durğın kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor...
Polisin soruşturma sürüyor.
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