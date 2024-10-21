Bunlar da ilginizi çekebilir

İki aracın çarpıştığı kaza da yaralanan UK 450 plakalı araç sürücüsü Alpay Hakanol ve araçtaki yolcu Neriman Hakanol (K-77) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polisten yapılan açıklamaya göre bugün saat 12.30 sıralarında, Alpay Hakanol (E-77), yönetimindeki UK 450 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrederken, dikkatsizce “U” dönüşü yapıp geri Karpaz istikametine doğru dönüşe geçerken gerisinden gelip Gazimağusa istikametine doğru mümkün mertebe yolun solunu tutmadan dikkatsizce seyreden 81 miligram alkollü içki tesiri altındaki Faruk Tuzcu (E-38) yönetimindeki TNM 657 plakalı salon aracın önünü tıkadı.

İsias Otel davası: Duruşma kaldığı yerden devam ediyor

İsias Otel davası: Duruşma kaldığı yerden devam ediyor

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.