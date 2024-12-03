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Bugün çeşitli bölgelerde kuvvetli yağmur, sağanak ve hatta dolu yağışının akşam üzeri başladığını meteorolojiden aldıkları bilgi doğrultusunda yağışların gece boyu süreceğini, kaymakamlık olarak sarı alarm verdiğini bildirdi. Kaynak: Haber Kıbrıs

3 Aralık Dünya Engelliler Günü… Topcu: “Bu yıl, geçen yıla göre ne yaptık?”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü… Topcu: “Bu yıl, geçen yıla göre ne yaptık?”

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser yaptığı açıklamada, vatandaşların acil olmadıkça evlerinde kalmalarını isterken sarı alarm vererek ilçe emniyet müdürlüğünü acil toplantıya çağırdı.

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