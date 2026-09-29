Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevini devraldıktan sonra ülkenin can damarı niteliğindeki limanları yerinde inceleyen Bakan Faiz Sucuoğlu, limanlardaki mevcut fiziki yetersizlikleri ortadan kaldırmak için hızlı bir eylem planı başlattı. Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, limanlarda yaptığı denetimlerde karşılaştığı manzaradan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Sucuoğlu, özellikle yolcu bekleme salonlarının karanlık yapısı, klima eksiklikleri ve genel bakımsızlık durumuna dikkat çekerek, “Gördüklerim karşısında utandım. Limanlarımızı insan onuruna yakışır bir hizmet anlayışına kavuşturmak zorundayız” ifadelerini kullanmıştı.

HIZLI KOORDİNASYONLA İLK ADIM ATILDI

Bakan Sucuoğlu’nun tespitlerinin ardından Gazimağusa Limanı’nda başlatılan çalışmalar, dün gece itibarıyla tamamlandı. İlgili kurumlarla gerekli bütçe ve yasal süreçler konusunda temasları tamamlayan Sucuoğlu, liman içindeki temel aydınlatma sistemlerinin tamiratını ve yenilenmesini sağladı.

"TEDARİK ZİNCİRİNİ KORUMAK VE KONFORU ARTIRMAK ÖNCELİĞİMİZ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerinde limanların sadece birer ulaşım noktası değil, ülkeye giriş ve çıkış yapan insanların KKTC ile temas ettiği ilk vitrin olduğunu vurgulayan Bakan Sucuoğlu, şu ifadeleri kaydetti:

“Göreve gelir gelmez önceliklerimizi belirledik. Bir taraftan adanın lojistik ihtiyaçları doğrultusunda tedarik zincirinin kopmaması adına çalışmalarımızı kesintisiz sürdürürken, diğer taraftan da yolcularımızın perişan olduğu o karanlık ve bakımsız liman görüntüsünü hızla ortadan kaldırıyoruz. Gazimağusa Limanı’ndaki aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte operasyonel güvenlik bir seviye daha yukarı çıkarıldı” dedi. Sucuoğlu, limanların dönüşümüne yönelik çalışmaların devam edeceğini, Girne Turizm Limanı’ndaki aydınlatma sorununa da yakında müdahale edileceğini ifade etti.